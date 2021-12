Omicidio Davide Giri a NY: la polizia sulle tracce della gang che spopola intorno la Grande Mela

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Lo studente italiano della Columbia University, Davide Giri, di 30 anni, ucciso a coltellate mentre faceva jogging non lontano dal campus universitario a New York è solo una delle vittime della follia di una gang che colpisce non a scopo di rapina ma solo per il gusto di uccidere. La morte di Giri e avvenuta giovedì sera tra la 123esima strada e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside Park. L'omicida è stato fermato dalla polizia a Central Park: si tratta di un 25enne appartenente a questa gang spopola intorno NYC. Poco dopo aver assalito Giri,infatti, l'omicida aveva accoltellato anche un altro 27enne italiano, Roberto Malastina. - (PRIMAPRESS)