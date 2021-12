Olimpiadi invernali di Pechino 2022, il boicottaggio diplomatico degli Usa per i diritti umani

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - L'amministrazione Biden si appresta ad annunciare questa settimana che nessun dirigente americano presenzierà alle Olimpiadi invernali di Pechino nel 2022 attuando così il boicottaggio diplomatico dei Giochi. Lo riferisce la Cnn citando diverse fonti. La decisione consentirà di mandare sul palcoscenico mondiale un messaggio alla Cina sui diritti umani, senza impedire la partecipazione degli atleti statunitensi.

Il contrasto con il governo cinese affonda le radici nella politica "imperialista" mostrata nei confronti di Taiwan e Hong Kong ma anche nella posizione poco chiara della vicenda della tennista cinese che aveva denunciato violenza sessuale da parte di Zhang Gaoli, un vertice dell'apparato di governo. Dopo la sua denuncia la campionessa è sparita dalle apparizioni pubbliche tranne in una occasione che è sembrata messa in scena per silenziare i media internazionali. - (PRIMAPRESS)