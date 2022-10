Oleodotto Russia-Europa: l’operatore polacco PERN rivela una perdita della pipeline

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA - L'operatore polacco PERN ha rilevato una perdita in un gasdotto nel sistema di Druzhba che trasporta petrolio dalla Russia all'Europa, ha affermato mercoledì, un evento che si aggiungerà alle preoccupazioni per la sicurezza energetica dell'Europa dopo la fuga di gas del Nord Stream. È quanto riporta la Reuters.

La scoperta della perdita, che il PERN ha affermato di aver trovato martedì sera, arriva mentre l'Europa affronta una grave crisi energetica all'indomani dell'invasione di Mosca dell'Ucraina, che ha interrotto le forniture di gas in una situazione di stallo continua.