Ocse: inflazione a giugno salita al 10,3%. Un terzo dei paesi dell'area registra un tasso a doppia cifra

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Sale ancora l'inflazione nella zona Ocse che raggiunge il 10,3% a giugno 2022, contro il 9,7% di maggio. Si tratta del maggiore aumento dei prezzi dal giugno 1988. In Italia è cresciuta all'8% contro il 6,8% di maggio. A spingere è l'aumento dei prezzi dell'alimentazione e dell'energia. L'incremento si registra in tutti i Paesi Ocse, ad eccezione della Germania, del Giappone e dell'Olanda, come si legge nella nota dell'organismo internazionale di Parigi. E' un terzo dei Paesi a registrare un'inflazione a due cifre. - (PRIMAPRESS)