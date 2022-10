Nobel per l’Economia: premiati Bernanke, Diamond e Dybvig per i loro studi sulla prevenzione del fallimento delle banche

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - Il Nobel per l’Economia 2022 è stato assegnato all’ex presidente della Federal Reserve statunitense Ben S. Bernanke e agli economisti Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig «per le loro ricerche sulle banche e le crisi finanziarie». L’importante riconoscimento non è tecnicamente un Nobel come gli altri, ma un premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel. Secondo la commissione dei Nobel, i tre economisti premiati oggi hanno consentito di migliorare in modo significativo le conoscenze sul ruolo delle banche nei cicli economici, e in particolare durante le crisi finanziarie. Dai loro studi è emerso quanto sia importante evitare che le banche falliscano, fornendo se necessario strumenti per sostenerle temporaneamente, per evitare contraccolpi ancora più gravi sull’economia. - (PRIMAPRESS)