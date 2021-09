No-Vax, la United Airlines licenzia 593 dipendenti che non hanno fornito la certificazione

(PRIMAPRESS) - USA - La compagnia United Airlines,che all'inizio di agosto aveva chiesto ai suoi dipendenti negli Stati Uniti di vaccinarsi contro il Covid-19,ha annunciato che si prepara a licenziare 593 persone che non hanno fornito prova della loro somministrazione.Dei circa 67 mila dipendenti dell'azienda,circa 2.000 hanno chiesto un'esenzione medica o religiosa "Abbiamo richiesto le vaccinazioni per tutti i dipendenti United con sede negli Stati Uniti per garantire la loro stessa sicurezza", dicono i vertici della compagnia. - (PRIMAPRESS)