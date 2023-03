Nigeria: l’ombra di brogli dietro le elezioni del presidente Bola Tinubu. La richiesta di nuovo voto

(PRIMAPRESS) - NIGERIA - Bola Tinubu è il nuovo presidente della Nigeria. La commissione elettorale ha dichiarato vincitore delle presidenziali il candidato del partito di governo, Bola Tinubu. E' probabile che seguirà un ricorso in tribunale per brogli da parte dei candidati arrivati in seconda e terza posizione, Atiku Abubakar e Peter Obi. L'opposizione ha chiesto infatti un nuovo voto dopo aver affermato che i ritardi nei risultati hanno lasciato spazio a irregolarità. Tinubu ha ringraziato i suoi sostenitori e ha fatto ap- pello ai rivali:"Facciamo squadra, è un unico Paese,dobbiamo costruire insieme" - (PRIMAPRESS)