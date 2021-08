New York: al posto di Andrew Cuomo travolto dagli scandali, è Kathy Hochul la nuova governatrice dello Stato

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Via il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, sotto il peso delle denuncia per molestie sessuali da parte delle sue collaboratrici e al suo posto quasi per contrappeso arriva una donna: la 62enne Kathy Hochul. "Lavorerò per i newyorkesi, per trovare soluzioni, sostenere le persone, incontrarle. Tra 13 giorni diventerò ufficialmente il 57° governatore dello Stato di New York, ma il lavoro è già cominciato".Così Hochul che è stata l'ex vice di Cuomo sarà il primo governatore donna nella storia di New York. "Pronta per questo compito". Ma non fa commenti sullo scandalo che ha travolto Cuomo. - (PRIMAPRESS)