Nato, Raisi (Iran): "L'espansione ad Est rappresenta una minaccia per paesi indipendenti"

Raisi

Il presidente iraniano Raisi ha affermato in un colloquio col presidente russo Putin che l'espansione a Est della Nato rappresenta una seria minaccia alla stabilità e alla sicurezza di Paesi indipendenti in varie aree. Lo ha riferito l'agenzia Irna. Per l'Iran il ricorso alla guerra non è una soluzione alla crisi ucraina ed "è imperativo un cessate il fuoco",ha detto il ministro degli Esteri,dichiarando però che la responsabilità della crisi ricade sulle "provocazioni della Nato". Confermando in questo modo le tesi sbanduerate da Putin nelle ultime settimane.