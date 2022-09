Myanmar: si estendono a 20 gli anni di prigionia per Aung San Suu Kyi condannata per frode elettorale

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - La 70enne ex leader del Myanmar (ex Birmania) Aung San Suu Kyi, già condannata a 17 anni di prigione, ha avuto altri 3 anni di carcere e lavori forzati per frode elettorale nelle elezioni del 2020, largamente vinte dal suo parTito. Dal golpe militare del febbraio 2021, il premio Nobel per la pace si trova detenuta per una serie di reati, principalmente di corruzione. Dalla fine dello scorso mese di giugno si trova reclusa in isolamento in una prigione della capitale Naypyidaw. - (PRIMAPRESS)