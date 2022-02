Myanmar: nuova accusa per Aung San Suu Ky. Avrebbe sottratto 480mila euro alla sua Fondazione

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - La giunta militare al potere in Myanmar (ex Birmania), ha presentato una nuova accusa contro la 76enne premio Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi, già condannata a 6 anni di carcere per altri capi di imputazione. La leader dell'opposizione alla giunta golpista è accusata di essersi appropriata di 480.000 euro donati tra il 2019 e il 2020 a una fondazione da lei presieduta, di cui, tuttavia, non sono state presentate prove. Dal golpe militare che aveva rovesciato il governo di San Suu Kyi, il Myanmar sta affrontando una crisi politica, sociale ed economica di grandi proporzioni con frequenti episodi di guerriglia civile cuasate dalle milizie civili. Una situazione che, al momento, ha visto solo blandi interventi da parte dell'Onu. - (PRIMAPRESS)