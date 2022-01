Myanmar: la condanna dell’Unione Europea ad un anno dal golpe militare che azzerò il governo di San Suu Kyi

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Un anno fa, il 1° febbraio 2021, le autorità militari del Myanmar hanno rovesciato con la forza il governo civile in palese violazione della volontà popolare espressa nelle elezioni generali dell'8 novembre 2020. Questo atto ha fermato la transizione democratica del Paese con disastrosi interventi umanitari, conseguenze sociali, di sicurezza, economiche e sui diritti umani. Dall'inizio della crisi, l'UE è inequivocabilmente con il popolo del Myanmar, continuando a lottare per il ritorno alla democrazia. L'Unione europea e i suoi vertici hanno voluto ricordare la data di questa aggressione dicendosi profondamente preoccupata per la continua escalation della violenza e l'evoluzione verso un conflitto prolungato con implicazioni regionali. Dopo il colpo di stato militare, la situazione è continuamente e gravemente deteriorata. Gran parte della popolazione si trova ora in una situazione altamente precaria, in condizioni di povertà, scarsità di cibo, sfollamenti e violenze. Più di 1.500 persone sono state uccise, oltre 8.600 sono attualmente in detenzione e 80 condannate a morte. Ci sono oltre 400.000 nuovi sfollati dalla presa del potere militare. Questo si aggiunge a quasi un milione di rifugiati birmani nei paesi vicini.L'Unione europea - si legge in un comunicato - condanna con la massima fermezza le continue gravi violazioni dei diritti umani, comprese la tortura, la violenza sessuale e di genere, la continua persecuzione della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti, gli attacchi alla popolazione civile, comprese le minoranze etniche e religiose, da parte dell'esercito birmano forze. Pertanto, l'UE chiede la piena responsabilità dei leader responsabili del colpo di stato nonché degli autori di violenze e violazioni dei diritti umani. L'UE ribadisce inoltre la sua ferma richiesta per il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri detenuti arbitrariamente in relazione al colpo di stato e il ritorno al potere dei leader democraticamente eletti. In via prioritaria, l'UE ribadisce i suoi appelli per l'immediata cessazione di tutte le ostilità e la fine dell'uso sproporzionato della forza e dello stato di emergenza. Le autorità militari devono garantire un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli a tutti gli sfollati e alle persone bisognose, in tutte le parti del Paese. L'Unione europea continuerà a fornire assistenza umanitaria, conformemente ai principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza e ribadisce il suo invito al pieno e immediato rispetto del diritto internazionale umanitario. - (PRIMAPRESS)