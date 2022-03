Mosca: scuotono il mondo della musica classica le dimissioni di Tugan Sokhiev da direttore del Bolshoi

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il direttore del teatro Bolshoi di Mosca, Tugan Sokhiev, ha annunciato le dimissioni, dicendo di sentirsi sotto pressione per le richieste di prendere posizione sul conflitto in Ucraina. "Sono contro ogni guerra", ha detto. Sokhiev ha rilasciato una dichiarazione in cui annuncia: "Dopo aver affrontato una scelta impossibile tra i miei musi- cisti preferiti russi e francesi, ho deciso di dimettermi da direttore del Bolshoi e anche dalla carica di diret- tore musicale dell'Orchestre National du Capitole de Toulouse. - (PRIMAPRESS)