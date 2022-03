Mosca: il dissenso dei russi per la guerra va in onda nel notiziario televisivo di Channel One

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il sentiment negativo per questa guerra intrapresa da Putin in Ucraina, sta montando anche a Mosca con il trascorrere dei giorni del conflitto. Nonostante le centinaia di persone arrestate durante le manifestazioni pacifiche per bloccare questa guerra fratricida, non si ferma il dissenso dei russi verso le decisioni del Cremlino. Ieri Marina Ovsyannikova è riuscita ad irrompere in diretta negli studi televisivi di Channel One mentre andava in onda il notiziario interrompe con un cartello che inneggiava lo stop alla guerra. La manifestante ha interrotto il telegiornale serale in diretta alzando un cartello dietro il presentatore dello studio che diceva "NESSUNA GUERRA. Ferma la guerra” e “Non credere alla propaganda”.

L'atto di dissenso negli studi di Channel One lunedì è avvenuto il giorno 19 della guerra del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina, in mezzo a quella che i gruppi per i diritti umani hanno definito una "repressione senza precedenti a livello nazionale del giornalismo indipendente, delle proteste contro la guerra e delle voci dissenzienti" in Russia . - (PRIMAPRESS)