Mondiali Qatar: il giallo delle morti improvvise dei giornalisti Wahl (Cbs) e al-Misslam (Gulf Times)

(PRIMAPRESS) - QATAR - Un altro giornalista impegnato a seguire i mondiali in Qatar è morto in circostanze improvvise. "I canali al-Kass piangono la morte di Khaled al-Musallam", twitta l'emittente, che pubblica un'immagine del reporter. Per il portale Gulf Times "al-Misslam, un qatariota, è morto improvvisamente mentre copriva la coppa del mondo". La notizia giunge a pochi giorni dal decesso a Doha del giornalista del canale americano Cbs sports, Grant Wahl, mentre copriva i quarti di finale tra Argentina e Olanda. - (PRIMAPRESS)