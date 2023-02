Missione in Turchia e Siria: il ruolo della Nave San Marco con gli aiuti per i campi di sfollati

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Da Alessandretta in Turchia a Beirut per portare aiuti, attraverso il Libano, alla Siria. È questa la missione del governo italiano con due C-140 prima e con la Nave Militare San Marco partita il 10 febbraio dal porto di Brindisi con a bordo un ospedale da campo, messo a disposizione dalla Regione Piemonte alla Protezione Civile, e altri beni raccolti anche attraverso donazioni di privati e di associazioni. L’unità militare era arrivata ieri nel porto di Alessandretta nel distretto di Halay particolarmente colpito dal terremoto e dove i soccorritori stanno ancora recuperando persone sopravvissute ai crolli. La sua nuova destinazione sarà nel porto di Beirut per poter far arrivare gli aiuti anche in Siria. - (PRIMAPRESS)