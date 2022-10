Minaccia nucleare di Putin, Kishida (Giappone): “Sarebbe un atto di ostilità contro l’umanità”

(PRIMAPRESS) - TOKIO - I ripetuti annunci del presidente russo Vladimir Putin su un possibile uso di armi nucleari è stato condannato con forza dal primo ministro giapponese Fumio Kishida che ha avvertito che l'uso di armi nucleari da parte della Russia sarebbe visto come un "atto di ostilità contro l'umanità", descrivendo le minacce del presidente russo Putin come "profondamente inquietanti". "L'atto della Russia di minacciare l'uso di armi nucleari è una seria minaccia per la pace e la sicurezza della comunità internazionale ed è assolutamente inaccettabile", ha affermato Kishida,che guida l'unico paese ad essere stato colpito da una bomba nucleare. - (PRIMAPRESS)