Millennials, la generazione in fuga dalla Russia verso le coste asiatiche. Oltre 233mila nel 2022

(PRIMAPRESS) - THAILANDIA - Dopo aver tanto parlato, all’inizio dell’invasione Ucraina, degli oligarchi russi in fuga dalle capitali europee e dalle località marine con i loro yachts, poi su di loro si è abbassata una specie di coltre. Dove sono finiti e come sta reagendo la Russia che senza essere un multimiliardario ha tuttavia conseguito un potere d’acquisto che potrebbe perdere nel conflitto? I numeri del real estate internazionale hanno visto crescere in particolare una destinazione: la Tailandia che i russi hanno considerato come il biglietto per una nuova vita. Sono decine di migliaia i russi e che si sono riversati qui sperando di evitare la minaccia della coscrizione e le perdite economiche per effetto della guerra. Secondo i dati del ministero degli Esteri asiatico, sarebbero 233.000 russi arrivati ​​a Phuket tra novembre 2022 e gennaio 2023 e un migliaio arrivati con un biglietto di sola andata all’aeroporto della Corea del Sud.

A Phuket, in una popolare isola di villeggiatura i russi stanno acquistando interi condomini con mezzo milione di dollari o più per facilitare il loro trasferimento o fornire una piattaforma di atterraggio per un momento futuro in cui potrebbero sentirsi costretti a lasciare la loro patria. “I miei clienti sono per lo più giovani, tra i 30 e i 35 anni. Sono clienti facoltosi e con un budget elevato", ha detto in una recente intervista ad Aljazeera, Sofia Malygaevareal, un'agente immobiliare di Phuket originaria della Russia. “Molti altri hanno fatto contratti di affitto per tutto il 2023” dice ancora Sofia. Resta il fatto che questa comunità al momento manca dei visti per restare tutto questo tempo e ottenerli non è così facile . Senza considerare che questa colonia di russi con figli piccoli avrà bisogno di scuole e servizi dedicati. Ma la fuga dalla Russia, come osservano alcuni media asiatici, oltre che a preservare un patrimonio riguarda il pericolo di un richiamo alle armi per molti uomini. I condomini di lusso che fino a poco tempo fa erano disponibili per l'affitto per circa $ 1.000 al mese ora possono costare il triplo. Nel frattempo, ville stravaganti sul mercato per $ 6.000 o più vengono prenotate fino a un anno prima. Il mercato degli acquirenti è altrettanto incandescente. Nel 2022, i russi hanno acquistato quasi il 40% di tutti i condomini venduti a stranieri a Phuket, secondo il Thai Real Estate Information Center (REIC). Gli acquisti dei russi ammontavano a 25 milioni di dollari di vendite, diverse volte l'importo speso dai cittadini cinesi, il secondo gruppo di acquisti più numeroso, secondo il REIC. - (PRIMAPRESS)