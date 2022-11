Migranti: l'Ocean Viking in acque francesi, trasborda in mare 4 persone per ricovero in ospedale

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Dalla nave Ocean Viking, ora nelle acque francesi, sono stati evacuati 4 migranti che versavano in cattivo stato di salute. La nave della ong Sos Méditerranée è entrata in acque francesi dopo che c'era stata una disponibilità da parte di Macron in un incontro con la premier Meloni. Ma di fatto la Francia non ha ancora autorizzato l'ingresso della nave nei porti francesi. A bordo ci sono 234 migranti e di questi, 4 hanno bisgno di ricovero ospedaliero, secondo quanto riferito da un portavoce della ong. Ocean Viking "non ha ancora istruzioni per lo sbarco dei migranti in un porto sicuro in Francia". I 234 ora a bordo della nave erano stati soccorsi in mare tra Libia e Italia. Operazione avvenuta con un trasbordo da alcune imbarcazioni in acque SAR. Modalità per cui si è accesa la polemica con il governo italiano che non riconosce loro lo status di naufraghi. - (PRIMAPRESS)