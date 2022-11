Migranti: dopo la Francia anche la Germania punta il dito sull’Italia e l’Ue rischia la frattura

(PRIMAPRESS) - BERLINI - Sulla questione migranti rischia di fallire il progetto di Europa unita. Alle incomprensibili reazioni della Francia fanno eco quelle della Germania che al governo di Roma dice "Continueremo ad attenerci al meccaniamo di solidarietà nei confronti dei Paesi che permettono l'approdo dei migranti. Questo vale espressamente anche per l'Italia, che ha permesso lo sbarco di 3 navi". Così il portavoce del minstero dell'Interno tedesco a proposito dell'appello di Parigi a non rispettare gli impegni europei sulla solidarietà. "Andremo avanti nel nostro sostegno fino a quando l'Italia terrà fede alla sua responsabilità per l'accoglienza dei migranti salvati dal mare", ha aggiunto. Ma ora è arrivato il momento che l'Europa renda trasparenti i dati del fenomeno migranti, della loro redistribuzione e i fondi impiegati per fronteggiare i flussi. - (PRIMAPRESS)