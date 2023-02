Meloni in viaggio per Kiev, la tappa a Varsavia dove arriverà anche Buden

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev per l'incontro con il presidente ucraino Zelensky. La premier italiana sarà nella capitale Ucraina a 24 ore dell'arrivo a sorpresa del Presidente USA, Joe Biden. Meloni ha scelto di viaggiare in treno perché la sua prima tappa di questa mattina sarà Varsavia per un incontro con il suo omologo polacco Mateusz Morawiecki, che è anche uno dei suoi maggiori alleati in Europa nonché tra i paesi più determinati a contrastare l'invasione russa. Ma in Polonia ci sarà anche il presidente statunitense Joe Biden del quale è programmata una dichiarazione. A conclusione del trilaterale, Meloni proseguirà per Kiev. - (PRIMAPRESS)