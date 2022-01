Media: ad Hong Kong chiude Citizen News per le pressioni del governo di Pechino

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - Continua la stretta ai media indipendenti nell'ex colonia inglese e ora sotto il completo controllo politico e amministrativo del governo di Pechino. Ora è toccato al sito di notizie indipendente pro-democrazia, Citizen News che ha annunciato la chiusura. Da domani cesseranno tutte le attività sul web ed il sito verrà chiuso, ha comunicato la testata, mentre crescono i timori per l'aumento della pressione sui media nell'ex colonia britannica.

Purtroppo, non possiamo più batterci per trasformare le nostre idee in realtà senza paura a causa del cambiamento epocale nella società negli ultimi due anni e del deterioramento dell'ambiente dei media", ha affermato Citizen News in una dichiarazione pubblicata sui social media. "Al centro di una tempesta in corso, ci siamo trovati in una situazione critica. Di fronte a una crisi, dobbiamo garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che sono a bordo", aggiunge. - (PRIMAPRESS)