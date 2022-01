Marò: il gip di Roma archivia il caso di Girone e Latorre per l'omicidio dei pescatori in Kerala

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo quasi 10 anni, si è conclusa l'indagine sui marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, accusati dell'omicidio di due pescatori indiani avvenuta nel febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala, nell'India sudoccidentale. Il gip di Roma ha archiviato l'indagine a carico dei due fucilieri di Marina. A dicembre scorso il procuratore Prestipino e il sostituto Amelio avevano chiesto di far cadere le accuse perché gli elementi di prova raccolti non erano sufficienti per avviare un processo. - (PRIMAPRESS)