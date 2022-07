Mar Nero: le forze russe schierate con tre navi da guerra e due sottomarini

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La Russia ha schierato nel Mar Nero tre navi da guerra e due sottomarini, che trasportano un totale di oltre 30 missili da crociera Kalibr: lo ha reso noto il Comando operativo meridionale di Mosca, secondo quanto riporta Ukrinform. "Nella parte nord-occidentale del Mar Nero, ci sono attualmente tre navi e due sottomarini pronte a lanciare più di 30 missili", scrive il Comando in un comunicato e conferma la strategia delle forze russe che avevano utilizzato il pretesto dello sminamento per i corridoi umanitari del grano ma ora di fatto si ha campo libero per una nuova presa dello strategico Mar Nero. - (PRIMAPRESS)