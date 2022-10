Londra: vandalizzato da due attiviste la tela Girasoli di Van Gogh alla National Gallery

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Due attiviste della campagna di protesta anti-petrolio Just Stop Oil hanno lanciato zuppa di pomodoro sui Girasoli di Van Gogh alla National Gallery. A darne la notizia -poi ripresa dai media britannici- è stato il movimento ambientalista, che ha diffuso un video che avrà, probabilmente, l'effetto contrario a quello desiderato. Dopo l'attacco le 2 attiviste si sono incollate al muro e sono poi state arrestate. Tre mesi fa sempre alla National fu attaccata una tela di Constable. La versione inglese dei Girasoli è stimata in 80mln di euro. E le due attiviste potrebbero pagare un prezzo molto alto per un gesto che non ha raccolto consensi per l'irresponsabilità del gesto. - (PRIMAPRESS)