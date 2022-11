Licenziamenti Twitter: Elon Musk ci ripensa e richiama molti dipendenti. “Sarà lotta ai falsi profili”

(PRIMAPRESS) - USA - La lettera aperta inviata dall'Onu, invitando Elon Musk a rispettare i diritti civili, deve aver sortito qualche effetto sul neo proprietario di Twitter. La società della piattaforma social, infatti ha richiamato decine di dipendenti dopi averne licenziato circa la metà. Twitter sta ora contatt'andò decine di dipendenti, mandati via "per errore",chiedendo loro di tornare. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg. "Twitter deve diventare di gran lunga la più accurata fonte di informazioni sul mondo.Questa è la nostra missione". Lo scrive in un tweet Elon Musk annunciando anche una stretta sugli account falsi del social network e sui furti d'identità. - (PRIMAPRESS)