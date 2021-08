Legge Lgtb: l’Ungheria attacca l’Unione Europea “condizionata” dalle lobby di genere

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - È scontro aperto tra l'Ungheria è l'Unione Europea su tema della transomofobia. La Guardasigilli ungherese Varga ha diffuso via Twitter, in inglese, francese e tedesco, la risposta di Budapest ai rilievi Ue sullo stato di diritto . L'Ungheria, si legge nel tweet, respinge con forza gli addebiti della Commissione Ue sui presunti deficit democratici nel Paese, accusando l'esecutivo comunitario di "pressioni" e "doppie misure". "L' Ungheria -si legge- ha subito un attacco senza precedenti,solo perché la protezione di bambini e famiglie è la nostra priorità; non vogliamo la lobby Lgbt in nostri asili e scuole". Per la prima volta si fa riferimento ad una lobby crescente che sta condizionando diversi paesi membri. - (PRIMAPRESS)