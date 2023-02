Le richieste di Zekensky a GB e UE: Londra medita sull’invio di Jet in Ucraina e i bilaterali Ue non sono da meno

(PRIMAPRESS) - GRAN BRETAGNA - La standing ovation ricevuta dal presidente ucraino Zelensky a Londra non assicura che il suo appello a ricevere aerei per contrastare gli attacchi russi venga esaudito. "Non ancora deciso invio jet a Kiev" "Il Regno Unito non ha ancora preso una decisione" definitiva circa l'eventuale fornitura di aerei militari all'Ucraina. Lo ha ribadito oggi Downing Street dopo che ieri il premier Rishi Sunak su questo argomento aveva detto a Zelensky: "Nulla è escluso dal tavolo". Un portavoce del Governo britannico ha ammesso che per ora Londra ha acconsen- tito all'"addestramento di piloti ucra- ini", anche se ha aggiunto che c'è con- sapevolezza dei rischi di escalation in seguito alla fornitura di aerei da combattimento a Kiev.

Anche l'esito dei veloci bilaterali (ma più che altro frettolosi scambi di riflessioni ) oggi a Bruxelles con il suo esplicito discorso alla richiesta di aerei non è affatto scontato. Anche con la premier Meloni c'è stato uno scambio ma non è certo il tempo che hanno avuto Macron e Sholz prima in una cena e poi l'intero viaggio verso Bruxelles del presidente francese con Zelensky.