La propaganda denigratoria di Mosca contro i fast food USA che hanno chiuso in Russia

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La propaganda di “guerra” a Mosca, a seguito delle restrizioni economiche inflitte dall’Occidente, da ieri sta esaltando il valore del Russian Food contro quello dei fast food. Un modo per bilanciare la decisione di McDonald's, di aver scelto di chiudere i suoi locali in tutta la Russia. Il motivo dell'azienda americana, che ha riferito di non non poter ignorare le sofferenze umane provocate dalle operazioni russe in Ucraina, ha fatto reagire la stampa di regime di Mosca: “È divertente -scrivono i media - che la compagnia che ha seguito gli eserciti degli Stati Uniti in tutto il pianeta, senza nemmeno menzionare la "sofferenza umana" mentre gli Stati Uniti hanno distrutto l'Iraq con munizioni all'uranio impoverito, ora all'improvviso afferma di non poter ignorare la sofferenza umana! Questa si chiama ipocrisia”, bolla la stampa russa.

Ma intanto altre aziende del food and beverage stanno lasciando la Russia da Starbuck's, KFC, Pizza Hut, Coca Cola e Pepsi Cola. Ed ecco che contro questa aziende è partita la campagna di denigrazione del Ministero della Salute che sottolinea come questi marchi fossero poco salutari per l’enorme presenza di conservanti. “Puoi comprare uno dei loro hamburger, metterlo su uno scaffale nel tuo soggiorno e lasciarlo lì. Dopo un anno l'hamburger avrà ancora lo stesso aspetto e l'odore. Nessuno dei roditori con cui condividi inconsapevolmente la tua casa si sarà degnato di toccarla”, scrivono diversi media sollecitati dalla propaganda di regime - (PRIMAPRESS)