La Corea del Nord in crisi di grano. Kim Jong Un impone al paese un cambiamento radicale della produzione agricola

(PRIMAPRESS) - COREA DEL NORD - Il leader nordcoreano Kim Jong Un, in un summit sull'emergenza alimentare generata dalla carenza di grano e derivati provocata dalla guerra in Ucraina, ha chiesto un "cambiamento radicale" nella produzione agricola. Le preoccupazioni per la carenza di cibo è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi per un paese che di fatto si è visto azzerare le importazioni rimanendo isolato anche dal resto del mondo per i suoi contrasti con la Corea del Sud, Giappone e USA.

Kim ha sottolineato l'importanza di raggiungere gli obiettivi di produzione di grano e trasformare la produzione per gettare le "fondamenta per lo sviluppo stabile e sostenuto dell'agricoltura" durante il secondo giorno di una riunione chiave del partito, ha riferito martedì l'agenzia di stampa centrale coreana gestita dallo stato. - (PRIMAPRESS)