L’UE dopo Versailles: le nuove sanzioni alla Russia e la telefonata a Putin per il ritiro delle truppe

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Con la conclusione di ieri del vertice di due giorni dell'UE a Versailles, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che tutte le opzioni sono sul tavolo per un quarto pacchetto di misure coercitive contro la Russia se il presidente Vladimir Putin intensificherà i suoi sforzi bellici. Se Putin "intensifica i bombardamenti, pone l'assedio a Kiev e intensifica le scene di guerra, sappiamo che dovremo prendere di nuovo massicce sanzioni", ha detto Macron. Dall'inizio della guerra il mese scorso, l'UE ha adottato misure severe contro Putin, il sistema finanziario russo e i suoi oligarchi ad alta manutenzione. All'inizio di questa settimana, le nazioni del blocco hanno deciso di imporre ulteriori sanzioni a 160 persone e hanno aggiunto nuove restrizioni all'esportazione della navigazione marittima e della tecnologia di comunicazione radio. Hanno anche deciso di escludere tre banche bielorusse da SWIFT, il sistema dominante per le transazioni finanziarie globali. Complessivamente, le misure restrittive dell'UE si applicano ora a un totale di 862 persone e 53 entità. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha affermato che l'arsenale di sanzioni ha già iniziato a mettere a dura prova l'economia russa. “Il rublo è in caduta libera. Ha perso più del 50% rispetto all'euro", ha affermato. “Poi ci sono tassi di interesse alle stelle in Russia. L'inflazione è vertiginosa. Le agenzie di rating ormai valutano le obbligazioni russe come spazzatura". In una dichiarazione pubblicata dopo il vertice, von der Leyen ha affermato che il quarto pacchetto di sanzioni isolerà ulteriormente la Russia "e prosciugherà le risorse che utilizza per finanziare questa guerra barbara". Ha affermato che l'UE lavorerà di pari passo con i paesi del Gruppo dei Sette per aumentare la pressione contro Mosca. "Negheremo alla Russia lo status di nazione più favorita nei nostri mercati", ha affermato. "Ciò annullerà importanti vantaggi di cui la Russia gode in quanto membro dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio). Le aziende russe non riceveranno più un trattamento privilegiato nel nostro economie". Von der Leyen ha aggiunto che gli alleati occidentali mireranno anche a sospendere i diritti di appartenenza della Russia alle principali istituzioni finanziarie multilaterali, tra cui il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale. "Faremo in modo che la Russia non possa ottenere finanziamenti, prestiti o altri benefici da queste istituzioni", ha affermato. Tra le possibili nuove misure contro la Russia e il suo alleato Bielorussia, il taglio di tutte le loro banche da SWIFT è un'opzione discussa. Un embargo totale sulle importazioni di combustibili fossili dalla Russia simile a quello imposto da Washington potrebbe anche essere approvato ad un certo punto, ha avvertito Macron. "Niente è proibito, niente è tabù", ha detto. "Faremo tutto ciò che riteniamo efficace per fermare la Russia in questo percorso di aggressione". Gli sforzi per concordare un boicottaggio sono complicati perché alcuni paesi dell'UE, tra cui Germania e Italia, dipendono molto più di altri dalla Russia. La Polonia riceve il 67% del suo petrolio dalla Russia, mentre l'Irlanda riceve solo il 5%. Il premier italiano Mario Draghi, secondo la stampa francese, è profondamente scettico sul fatto che l'obiettivo di Putin fosse quello di raggiungere un accordo di pace. "Per cercare la pace, bisogna volerla", ha detto. “Oggi non lo vuole. Il piano sembra essere un'altra cosa. Spero che al più presto si possa realizzare qualche barlume (di speranza di pace). Quanto alle sanzioni, Draghi ha affermato che quelle già imposte sono “molto pesanti e sono state adottate senza esitazione da tutti i Paesi membri. Possono diventare ancora più pesanti”. Il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel ha affermato che la minaccia alla Russia di nuove sanzioni dovrebbe essere utilizzata per ottenere un rapido cessate-fuoco. "Dobbiamo applicare alta pressione e avere successo", ha detto. Per sostenere l'Ucraina, Borrell ha affermato di aver proposto ai leader di iniettare 500 milioni di euro in più nel fondo dell'UE per gli aiuti militari, mentre la Russia amplia la sua offensiva militare. Venerdì, la Russia ha colpito per la prima volta vicino agli aeroporti nella parte occidentale del paese, mentre le truppe hanno continuato a fare pressione sulla capitale, Kiev. "Ho fatto la proposta di raddoppiare il nostro contributo", ha detto Borrell. “Questo è quello che faremo. ... E sarà fatto immediatamente". L'UE aveva precedentemente accettato di spendere 450 milioni di euro (500 milioni di dollari) in forniture militari per le forze ucraine in un passo senza precedenti di fornitura collettiva di armi a un paese sotto attacco. I paesi dell'UE e la NATO hanno escluso l'opzione di un intervento militare diretto in Ucraina. Queste sono le posizioni mentre oggi ci sarà probabilmente una telefonata del presidente Macron e il cancelliere tedesco Scholz a Putin per tentare ancora una volta di ordinare il ritiro delle forze russe dall'Ucraina. - (PRIMAPRESS)