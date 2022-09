L’attesa degli inglesi sulla Constitution Hill per rendere omaggio al feretro di Elisabetta II a Buckingham Palace

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Migliaia di persone in lutto si sono assiepate lungo la Constitution Hill che porta alla residenza reale di Buckingham Palace dove da ieri sera è esposto il feretro di Elisabetta II che era giunto dalla Cattedrale di St. Giles ad Edimburgo. In fila tutta la notte in un religioso silenzio per rendere omaggio alla amata regina con le raccomandazioni della Polizia a mantenere l'ordine ma anche a proteggersi dall'umidità della notte. Il feretro resterà nella residenza reale sino a lunedì 19 settembre quando arriveranno a Londra tutti i capi di Stato per i funerali fino alla sepoltura della sovrana.

Nel frattempo re Carlo III, sta già intraprendendo il compito di proseguire le relazioni della monarchia in tutto il Regno Unito. Ieri si è recato a Belfast, nell'Irlanda del Nord, per incontrare i leader politici, dove ha ricevuto le condoglianze e partecipato ad un servizio di preghiera. - (PRIMAPRESS)