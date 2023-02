L’annuncio del ritorno di Jair Bolsonaro in Brasile per ricostruire la destra di opposizione a Lula

(PRIMAPRESS) - FLORIDA - Dal suo ritiro in Florida dove si era rifugiato per evitare le accuse di rivolta e manipolazioni del voto nelle ultime elezioni presidenziali che lo avevano visto perdere con Lula da Silva, Jair Bolsonaro ha dichiarato: "A marzo torno in Brasile" per guidare l'opposizione politica al suo successore e difendersi dalle accuse di aver incitato gli attacchi contro gli edifici governativi il mese scorso. "Il movimento di destra non è morto e continuerà a vivere",ha detto Bolsonaro al Wall Street Journal nella sua prima intervista da quando ha lasciato il Brasile per la Florida alla fine dell'anno scorso, dopo una sconfitta elettorale di misura contro Lula. - (PRIMAPRESS)