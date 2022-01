Kazakistan: l’Alto Commissario Ue: “Pronti a fornire assistenza per una soluzione pacifica”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Siamo preoccupati per le violenze esplose, a seguito di proteste pacifiche, in Kazakistan, che è un partner importante per l'Unione europea, con un accordo rafforzato di partenariato e cooperazione in vigore, e per la stabilità della regione". A dirlo è l'Alto Commissario per gli Affari Esteri, Josep Borrrell.

"Ci rammarichiamo profondamente per la perdita di vite umane e condanniamo fermamente i diffusi atti di violenza. È importante prevenire ulteriori escalation, evitare qualsiasi incitamento alla violenza, esercitare moderazione in ogni momento ed evitare lo sfruttamento dei disordini per altri scopi.

Siamo pronti a fornire assistenza per una soluzione pacifica della crisi. Il supporto militare esterno dovrebbe rispettare la sovranità e l'indipendenza del Kazakistan, nonché i diritti fondamentali di tutti i cittadini. Esortiamo - continua Borrell -le autorità del Kazakistan a mantenere i loro impegni in questo momento difficile, compreso il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei loro cittadini, in particolare la libertà di riunione, la libertà di espressione e dei media. - (PRIMAPRESS)