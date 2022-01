Kazakistan: il governo annuncia una misura urgente per il prezzo calmierato del gas per 6 mesi

(PRIMAPRESS) - KAZAKISTAN - Dopo le proteste scoppiate contro il caro-bollette, il governo ad interim del Kazakistan ha annunciato di aver imposto un calmiere per 6 mesi sul prezzo del gas. In una nota il governo afferma di aver preso la misura "urgente" per "stabilizzare la situazione socio-economica" in un Paese in cui il gpl è largamente usato come carburante per le auto. Nelle rivolte divampate in tutto il Paese ci sono stati diversi morti, e centinaia di feriti e di arresti. - (PRIMAPRESS)