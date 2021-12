Israele si blinda per la quinta ondata Covid. Divieto di arrivo per 9 paesi compresa l'Italia

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Ci sarà anche l'Italia nella "lista rossa" che Israele si prepara ad approvare. Insieme all'Italia ci sono altri 9 Stati nella "lista rossa" dei Paesi con un'alta incidenza di infezioni da Covid. La raccomandazione arriva dal ministero della Sanità e il governo dovrebbe vararla tra martedì e mercoledi, disponendo il divieto per gli israeliani di partire per Usa, Italia, Belgio,Germania,Ungheria, Marocco,Portogallo,Canada,Svizzera e Turchia. In Israele "è in arrivo la quinta ondata", ammonisce il premier Bennet. - (PRIMAPRESS)