Israele respinge la dichiarazione Onu della politica di David ostacolo alla pace in Palestina

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Israele respinge la dichiarazione Onu che ha parlato di ostacoli alla mediazione di una pace israelo-palestinese. Il Consiglio di sicurezza Onu che sta- bilisce che gli insediamenti ebraici in Cisgiordania "ostacolano" la pace "è unilaterale,nega il diritto degli ebrei di vivere nella loro patria storica, ignora gli attentati palestinesi a Ge- rusalemme (10 israeliani uccisi questo mese),sorvola sul fatto che l'Autorità nazionale palestinese sovvenziona il terrorismo e sminuisce l'antisemitismo con l'eliminazione di milioni di ebrei" Così il premier israeliano Netanyahu:la dichiarazione non doveva essere pronunciata. Gli Usa non dovevano aderire. Ma il segnale che per gli Stati Uniti c'era l'attesa di un passo di fianco da parte di Israele verso un accordo, si era già percepito ieri in una dichiarazione del Segretario di Stato Blinken. La questione, secondo gli analisti politici USA è che ormai i conflitti in campo distribuiti su tutto il globo sono troppi e difficilmente gestibili. - (PRIMAPRESS)