Israele: il governo Bennet va in stallo sulla legge di proroga per i matrimoni israelo-palestinesi

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Primo scoglio per il governo israeliano di Naftali Bennett, entrato in carica il mese scorso dopo il lungo "regno" di Netanyahu. La proroga di una legge controversa, che impedisce l'estensione automatica della cittadinanza a palestinesi sposati con cittadini israeliani, non ha ottenuto la maggioranza. Al termine di un lungo dibattito, che ha visto la mobilitazione generale dell'opposizione, il voto si è concluso con 59 voti a favore e 59 contrari. - (PRIMAPRESS)