Isole Tonga, coperte dalle ceneri e isolate dal mondo per la rottura di un cavo sottomarino

ISOLE TONGA - La difficoltà di raggiungere le isole di Tonga con mezzi aerei si è fatta impossibile per la pista dell'aeroporto completamente sommersa dalla lava e per il particolato diffuso nell'aria. Inoltre ci vorrà almeno un mese per riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle isole Tonga, devastate da un'eruzione e da uno tsunami. Lo ha detto oggi il ministero degli Esteri della Nuova Zelanda. "La società statunitense SubCom afferma che ci vor- ranno almeno 4 settimane per ripristinare la connessione di Tonga", ha affermato il ministero in un aggiornamento sul disastro che ha tagliato fuori la piccola nazione del Pacifico dal resto del globo.