Irlanda del Nord: la svolta a sinistra in Ulster con Sinn Fein che vince le elezioni

IRLANDA DEL NORD - Svolta storicah in Ulster con Sinn Fein che divent la prima forza politica. A sorpresa il sorpasso nell'Assemblea parlamentare dell'Irlanda del Nord, a conclusione dello scrutinio del voto amministrativo britannico di giovedì. I repubblicani cattolici dello Sinn Fein, ex braccio politico dell'Ira, hanno la maggioranza relativa. Hanno superato il maggiore dei partiti unionisti protestanti, il Dup, sia in percentuale di voti (29 contro 21,3%), sia ed è la la prima volta, per numero di seggi, 27 contro 24. La leader Michelle O'Neill può diventare la prima premier nazionalista del Paese.