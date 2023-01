Iran: vignette di Charlie Hebdo prendono di mira Khamenei e Teheran convoca l’ambasciatore francese

(PRIMAPRESS) - IRAN - L'Iran non ha digerito la dozzina di vignette pubblicate dal settimanale satirico francese Charlie Hebdo che hanno preso di mira il capo del governo iraniano l'Ayatollah Alì Khamenei. La sua raffigurazione con un copricapo fatto di cappi, gli stessi utilizzati per condanne sommarie nei confronti di molti giovani in questi mesi di proteste dopo la morte violenta di Mahsa Amini provocata dalla polizia morale, ha fatto scattare le reazioni del governo iraniano convocando per domani l'ambasciatore francese a Teheran.

Le vignette sono state scelte nell'ambito di un concorso lanciato a dicembre, mentre in Iran crescevano le proteste in seguito alla morte il 16 settembre in custodia di Mahsa Amini, una curda iraniana arrestata per presunta violazione del rigoroso codice di abbigliamento del Paese per le donne. - (PRIMAPRESS)