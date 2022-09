Iran: uccisa Hadith Najafi (21), aveva guidato le proteste contro la polizia morale

(PRIMAPRESS) - IRAN - Hadith Najafi, ragazza simbolo delle proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini picchiata a sangue dalla polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto, è stata uccisa a Karaj. Lo riferiscono social e la giornalista iraniania Masih Alinejad su Twitter. "Sua sorella mi ha detto che aveva solo 20 anni ed è stata uccisa da 6 proiettili" al petto. Il video nel quale Hadith Najafi,senza velo, si legava i capelli prima di una manifestazione, era diventato virale sui social. Appello del premio Oscar Farhadi: "Il mondo sostenga le proteste". - (PRIMAPRESS)