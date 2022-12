Iran: oggi seconda esecuzione di un manifestante. Diritti umani calpestati ma l’Europa continua ad esportare

(PRIMAPRESS) - IRAN - Il secondo manifestante giustiziato oggi in Iran, a seguito delle proteste che da due mesi stanno agitando il paese per diritti violati ha indignato la comunità internazionale. Majidreza Rahnavard, è stato condannato a morte dalla magistratura di Mashhad senza un vero processo. “Adotteremo un pacchetto di sanzioni molto pesante contro l'Iran. Quella che ho avuto con il ministro degli Esteri iraniano non è stata facile. l'Iran deve capire che l'Ue condannerà in modo forte e adotterà ogni azione che potremo per sostenere le donne iraniane, i manifestanti pacifici, e rigettare queste condanne a morte". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Esteri a Bruxelles. Le sanzioni sono già in ritardo rispetto a quanto accaduto finora in Iran dove molti paesi europei continuano ad avere rapporti commerciali. Secondo i dati di Eurostat nel 2021 Germania, Italia, Francia e Danimarca guidano le classifiche delle esportazioni - (PRIMAPRESS)