Iran: le proteste studentesche aprono una falla nel governo che abolisce la polizia morale creata nel 2006

(PRIMAPRESS) - IRAN - Gli scontri e le ribellioni dei giovani iraniani hanno aperto una breccia sul pugno di ferro del governo iraniano. Teheran, infatti, ha deciso per abolire la polizia morale. Lo ha annunciato il procuratore Montazeri. L' Iran è investito da forti proteste dopo la morte di Mahsa Amini,la 22enne deceduta dopo l'arresto della polizia morale per una ciocca fuori dal velo. Questa polizia era stata creata sotto la presidenza dell'ultraconservatore Ahmadinejad (2005-2013) per diffondere la cultura della "decenza e del velo" per le donne. Le prime pattuglie con le uniforme verde gli uomini, chador nero le donne erano cominciate nel 2006. - (PRIMAPRESS)