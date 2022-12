Iran: Gholamhossein Mohseni Ajaei, il boia delle esecuzioni nel mirino della Corte dei diritti dell’Uomo

(PRIMAPRESS) - IRAN - "Subito esecuzioni manifestanti" Il capo della magistratura iraniana ha chiesto che vengano eseguite "senza indugio" tutte le condanne "definitive" dei manifestanti coinvolti nelle proteste degli ultimi tre mesi in seguito alla morte della giovane Masha Amini. "Le condanne emesse per persone che hanno commesso reati gravi, sia di sicurezza che non, devono essere documen- tate e motivate oltre che essere un deterrente", ha detto Gholamhossein Mohseni Ajaei. E ha sottolineato che per "una sentenza definitiva non dovrebbe esserci alcun ritardo nell'esecuzione". - (PRIMAPRESS)