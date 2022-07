Iran: continuano le tensioni sociali nel paese. Arrestato il regista Jafar Panahi

(PRIMAPRESS) - IRAN - L'Iran continua il giro di vite sui cineasti dissidenti. Il regista 62enne Jafar Panahi è stato "arrestato dopo essersi recato alla procura di Teheran per avere aggiornamenti sul caso di un altro regista- ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Mehr-Non ci sono ancora informazioni sul motivo dell'arresto". E'il terzo cineasta fermato in 7 giorni Panahi è già stato arrestato nel 2010 e condannato a 6 anni per "propaganda contro il sistema".Al cineasta fu vietanto di dirigere o scrivere film,ma nonostante tutto ha continuato a vivere e lavorare in Iran.

Nelle settimane scorse ci sono state forti tensioni in Iran, dove una mobilitazione contro l’aumento dei prezzi dei generi alimentari si è diffusa in almeno venti città, diversi sindacati hanno proclamato scioperi per ottenere salari migliori e il pagamento di quelli arretrati e la repressione delle autorità ha colpito giornalisti, attivisti, professionisti del settore cinematografico e persone con la doppia nazionalità. Le proteste sono cominciate all’inizio di maggio, dopo che il governo ha tagliato i sussidi per alcuni beni di prima necessità, come la farina e il grano, una misura annunciata il mese prima e giustificata dalla “crisi mondiale” provocata dall’invasione russa dell’Ucraina. La decisione ha causato un’impennata dei prezzi di alcuni alimenti essenziali, come riso, pasta, pane, olio, carne e uova. - (PRIMAPRESS)