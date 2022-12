Iran: condanna a morte per lo scrittore Medhi Bahman ora rinchiuso nel carcere di Evin

(PRIMAPRESS) - IRAN - Lo scrittore iraniano Mehdi Bahman è stato condannato a morte per aver rilasciato un'intervista a un'agenzia di stampa israeliana e a due interventi al canale tv israeliano Channel 13. Lo riferisce il sito web Iran International Bahman è stato accusato di spionaggio per "aver espresso rammarico per l'inimicizia" tra Iran e Israele. Secondo Iran International, dopo essere stato arrestato"in maniera violenta", lo scrittore è stato chiuso nel carcere di Evin.Al processo gli è stato negato il diritto di avere un avvocato. - (PRIMAPRESS)