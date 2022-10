Iran: arrestata Rekabi, l’atleta che aveva gareggiato senza velo. Minacciata di sequestro dei beni di famiglia

(PRIMAPRESS) - IRAN - L'atleta iraniana Elnaz Rekabi, che aveva gareggiato in Corea del Sud senza indossare il velo, è stata messa agli arresti domiciliari. La Bbc Persian, citando una "fonte informata", ha riferito che Rekabi è stata messa sotto pressione per fare una "confessione forzata", dopo il suo ritorno mercole- dì dai Campionati asiatici di arrampi- cata sportiva a Seoul. La 33enne aveva dichiarato dopo la gara che il foulard le era caduto"inavvertitamente" e aveva chiesto scusa per questo incidente. Secondo quando si apprende da alcune fonti avrebbe ricevuto minacce di sequestro di beni della sua famiglia. - (PRIMAPRESS)