Ingresso NATO, Finlandia e Svezia, Grushko: “Non resteremo a guardare senza reazioni”

MOSCA - "La Russia non ha intenzioni ostili in relazione alla Finlandia e alla Svezia" ha detto il vice ministro degli Esteri Grushko. Lo riferisce l'agenzia Interfax. Grushko ha però dichiarato che l'intenzione dei due Paesi di aderire alla Nato "non rimarrà senza una reazione politica". Ed ha aggiunto che "è presto per parlare di dispiegamento delle forse nucleari russe nella regione baltica" a proposito dell'eventualità del loro ingresso nella Nato.