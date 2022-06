Informazione: nell'occupata regione di Kherson in Ucraina va in onda la Tv russa con 24 canali

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Nell'occupata regione di Kherson in Ucraina ora va in onda la tv russa. Nel sud dell'Ucraina,attraverso 24 canali: lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa russo. Lo riporta la Tass. Intanto, l'amministrazione filorussa ha annunciato che in autunno si svolgerà un referendum per stabilire se la regione di Kherson deve diventare parte della Federazione russa. - (PRIMAPRESS)